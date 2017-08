Vereadores fiscalizam estradas e pontes do interior de Mafra

Na última quarta-feira 02, os vereadores de Mafra percorreram cerca de 100 quilômetros pelas entradas do interior da cidade. O objetivo era fiscalizar as obras de construção de pontes e também as condições das estradas. Participaram dessa visita os vereadores Adilson Sabatke (PP), Cirineu Corrêa Cardoso (PDT), Eder Gielgen (PMDB), Vanderlei Peters (PDT) e Valdir Sokolski (PSB) e Elcion José Peters (PSD).

Na localidade do Butiá do Lageado, os vereadores visitaram a ponte construída em parceria com a Defesa Civil de Santa Catarina. O estado deu o kit ponte (a estrutura pré-moldada), avaliado em cerca de R$ 65 mil, e o município em contrapartida construiu as cabeceiras, o investimento do poder executivo foi de cerca de R$ 61 mil. Outro ponto de visita foi à ponte da localidade de Maurício Caillet que está em fase de construção. O estado forneceu o kit ponte, investimento de cerca de R$ 90 mil, e o município investiu cerca de R$ 61 mil com a construção das cabeceiras, a extensão da ponte é de 15 metros. A previsão de término é para o mês de agosto. Já a ponte da Vila Richardth o município investiu cerca de R$ 61 mil com a construção das cabeceiras e o estado R$ 90 mil com o kit ponte.

Os vereadores percorreram as estradas das localidades de Butiá do Lageado, Ribeirãozinho, Irara, Mauricio Caillet, Brito, Butiá do Brás, Butiá dos Tabordas, Campina Konkel. Campo Novo e Barracas. Segundo os legisladores, a maioria dos pontos já teve o trabalho das máquinas e estão em condições de uso. Além disto, os vereadores observaram outras melhorias que deverão ser encaminhadas ao executivo.

Nas próximas semanas, os vereadores pretendem visitar as demais áreas da cidade sejam na zona urbana ou rural.