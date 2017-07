Vereadores mafrenses acompanham obras no município

Segunda-feira (17) foi a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar no meio do ano, e os vereadores mafrenses pretendem mostrar que mesmo nesse período, quando não tem sessão, eles continuam atuando.

Nesta semana eles visitaram obras da Prefeitura que estão sendo executada nos bairros da cidade. A obra mais visitada foi o início da pavimentação da rua Gustavo Adolfo Friederich, no bairro Vila Nova. Visitaram os trabalhos os vereadores Eder Gielgen (PMDB), Cirineu Corrêa (PDT), Elcion Peters (PSD), Dimas Humenhuk (PTB) e a vereadora Claudia Maria Bus (PTB). Na ocasião, os vereadores que foram ao local em dias diferentes, conversaram com os responsáveis da empresa que esta executando a obra, onde obtiveram informações sobre o andamento dos serviços.

O vereador Dimas e a vereadora Claudia também estiveram no bairro Novo Horizonte verificando as ruas da comunidade que receberam serviços de patrolamento e empedramento e aproveitaram para verificar a rua Estanislau Majeski e sua condição de trafegabilidade. Ainda na região do bairro Vila Nova visitaram a obra do Centro de Educação Profissional (Cedup) que está na fase final da obra, em que estão terminando calçadas e acabamentos.

Por último, os vereadores passaram na rua Basílio Celestino, no Alto de Mafra, onde conversaram com o engenheiro da obra de instalação da rede pluvial e constaram um problema crônico de ligações clandestinas das fossas na rede de água pluvial.