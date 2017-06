Vídeo mostra a realidade do aterro sanitário de Mafra

Jaraguá do Sul 2026 é um documentário longa-metragem a ser lançado quando a cidade completar 150 anos. Até lá, a produtora Escritório de Cinema está desenvolvendo uma série de vídeos com temas que refletem diretamente na vida da população daquela cidade.

O tema no mês de maio foi “Lixo” e, por isso, o aterro sanitário da cidade de Mafra foi documentado em vídeo, já que o mesmo recebe os resíduos de Jaraguá e região.

Apesar de ter foco em Jaraguá do Sul, grande parte das informações e imagens são do aterro de Mafra, e o tema lixo é bastante abrangente e serve para qualquer cidade catarinense ou brasileira.

Assista ao vídeo:

Quando se fala em lixo, a primeira coisa que se percebe é que a conta nunca fecha. No setor público, a palavra que se destaca é déficit no serviço de tratamento de resíduos sólidos. Para as cooperativas que fazem a destinação de materiais recicláveis, as reclamações vêm do pouco incentivo público e da falta de conscientização da população ao separar o lixo. E nós, cidadãos comuns, não queremos discutir o assunto.

O Jaraguá 2026, no quinto episódio da série, aborda justamente o tema do lixo para mostrar como está a situação na região do Vale do Itapocu. Gilmar Moretti, idealizador do projeto, mostra o caminho que o nosso lixo de cada dia percorre até chegar ao destino final e convida a população a refletir sobre isso.

“Muitas pessoas me dizem que não adianta separar o lixo, pois tudo vai parar no mesmo lugar, e eu queria ver in loco como funcionava tudo isso”, comenta Gilmar Moretti sobre o tema escolhido. “Mudei minha maneira de ver o lixo depois de conhecer pessoalmente o que acontece com ele desde o momento que sai das nossas casas até o ponto final.”

Algumas das imagens mais impactantes são as do aterro de Mafra, destino do lixo comum de quatro das cinco cidades da região. Para a cidade do Planalto Norte Catarinense, a mais de cem quilômetros de distância de Jaraguá do Sul, vão enviadas diariamente dez carretas carregadas de lixo – o lixo de Jaraguá, Guaramirim, Schroeder e Corupá. O filme também apresenta a realidade de uma cooperativa de recicláveis e convida as pessoas a fazerem a compostagem em casa.

“É um ‘problema’ que tem grandes possibilidades e, às vezes, a solução passa por ações simples. Cada vez mais percebemos que a mudança da cidade que queremos começa com as escolhas que fazemos em casa, nas situações mais simples do dia a dia”, resume Moretti.

O PROJETO

O projeto foi lançado em junho do ano passado, quando Jaraguá do Sul comemorou 140 anos, e trouxe imagens do centenário do município. O segundo episódio, de janeiro de 2017, abordou o tema lazer, com destaque para os parques. Em março, Gilmar Moretti circulou pelas ciclovias de Jaraguá do Sul para falar sobre o trânsito e as opções de mobilidade urbana. Os três episódios anteriores somam 90 mil visualizações.

O quarto episódio transformou a visita aos túneis do Morro do Vieira na porta de entrada para abordar a duplicação da BR-280. Mais de 300 mil pessoas acompanharam o vídeo que mostrou o andamento das obras entre Jaraguá do Sul e Guaramirim, iniciadas em 2014 e reivindicadas pela região há três décadas.

Os vídeos são publicados na página www.facebook.com/jaraguadosul2026 e também no canal do Youtube da produtora Escritório de Cinema www.youtube.com/user/escritoriodecinema.