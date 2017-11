Vila Nova terá nova escola no valor de R$ 1,8 milhões

O prefeito Wellington Bielecki assinou sexta-feira (10), ordem de serviço para a construção de mais uma unidade de educação infantil, agora para a Vila Nova. A assinatura aconteceu no local da obra, com a presença da secretária de Educação do Município, Estela Maris Bergamini Machado, demais secretários e vereadores. A nova unidade terá área de 1.514,30 m² e capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos ou a 188 em turno único.

Será construída com recursos do FNDE, através do programa Pró-Infância, no valor de R$ 1. 884.000,00. A empresa vencedora do processo de licitação para esta unidade foi a Construtora San Remo Ltda. O local da nova unidade será na rua Tabelião José Juraszek, no Jardim Novo Horizonte, em frente ao barracão da Galposte, no bairro da Vila Nova.

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO

O prefeito disse estar muito feliz por assinar essa segunda ordem de serviço. “Agora a Vila Nova receberá essa unidade de educação infantil, a segunda assinada em dois meses, o que reforça nosso compromisso com a educação”. Falou da sua satisfação em poder dar mais esse importante presente para Mafra, no ano do seu centenário. “Esse Centenário vai marcar a transformação da nossa cidade para uma nova fase de crescimento. Estamos atuando em todos os setores – saúde, educação e desenvolvimento urbano – buscando atender às necessidades dos cidadãos. E concluiu: “a educação mafrense está de parabéns e nossas crianças e suas famílias estão sendo tratadas com o respeito que merecem”.

A secretária Estela Maris Bergamini Machado destacou que essa unidade será muito importante para o bairro da Vila Nova, por ser o mais populoso e possuir uma demanda reprimida. Disse que todos os esforços estão sendo feitos para minimizar a demanda existente na Vila Nova e que agora com essa nova escola isso será possível. Também falou da sua alegria em ver que a educação mafrense tem conseguido atender às expectativas da população.

VILA IVETE

Essa é a segunda unidade de educação infantil que Mafra receberá, elevando em cerca de 700 o número de vagas disponibilizadas. A outra ordem foi assinada pelo prefeito Wellington Bielecki no mês de outubro desse ano, no valor de R$ 1.855.271,09, também com recursos do pró-Infância, para construção na Vila Ivete.