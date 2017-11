Volleybras recebe moção de aplausos da Câmara de Mafra

O motivo da honraria foi a conquista do 2º Torneio de Voleibol TVC na cidade de Canoinhas e também pelo desenvolvimento do Projeto Social “Vôlei para Todos”.

Na última sessão ordinária, 24, os vereadores concederam uma moção de aplausos a Associação Esportiva de Voleibol – Volellybras.

A homenagem foi uma proposição do vereador Adilson Sabatke (PP) com apoio dos demais vereadores. O motivo da honraria foi a conquista do 2º Torneio de Voleibol TVC na cidade de Canoinhas e também pelo desenvolvimento do Projeto Social “Vôlei para Todos”.

Apesar de nova, fundada em agosto do ano passado, a ADV é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo de divulgar e incentivar a prática do voleibol e suas modalidades. Mantém um time feminino adulto com 20 atletas que treinam duas vezes por semana no Ginásio de Esportes da Escola Santo Antônio. Participam de competições com recursos próprios e com apoio de patrocinadores. E, com muita dedicação e comprometimento, vem obtendo resultados nos campeonatos nos estados de Santa Catarina e Paraná.

Além disso, a ADV vem desenvolvendo trabalho social e buscando apoio para levar o vôlei aos jovens. Com isso, possibilitar uma forma de lazer e uma alternativa saudável para a população. E, neste ano, a ADV realizará seu primeiro torneio, o Troféu Mafra 100 anos nos dias 18 e 19 de novembro.

– “O vôlei bom é um esporte que apaixonada. Ele te permite condicionar a alma. Por que isso acontece? Porque no voleibol não podemos jogar sozinho, precisamos sempre contar com o apoio do colega” – destacou membro da diretória da ADV, Marcos Alves do Carmo.

Os vereadores afirmaram que o esporte é fundamental para transformar a vida das pessoas e destacaram a importância da ADV para o voleibol mafrense.