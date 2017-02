Workshop de modelos com o ator Oscar Zinelli é realizado em Mafra

Nesta semana esteve em Mafra o ator e modelo Oscar Zinelli para a realização de um workshop de modelos, a convite da agência Mega Way Model, que é coordenada pela jornalista e publicitária Viviane de Oliveira.

Com agenda cheia durante a semana, o ator chegou na segunda-feira para uma palestra sobre carreira, postura profissional, vida de modelo e atuação em TV aos agenciados da Mega Way.

Durante os dias 14, 15 e 16 o ator ministrou o curso preparatório intensivo de passarela, onde as alunas tiverem o desempenho ótimo com as performances e técnicas adequadas para desfilar. Ainda durante a semana, as participantes fizeram visitas em estabelecimentos locais e também realizaram campanhas publicitárias.

Nesta sexta feira, Oscar Zinelli participou do Happy Hour empresarial a convite também da Mega Way Model, para apresentação do Riomafra Fashion Way, um evento de moda que será realizado no mês de abril em Mafra. O Riomafra Fashion Way é uma projeto idealizado pela proprietária da Mega Way e que terá a presença de estilistas internacionais, atores famosos e um hair show ao vivo com um Hair Style internacional, além da participação das lojas da cidade apresentando as tendências da estação Outono/Inverno 2017.

Fotos: Mega Way Model/Divulgação