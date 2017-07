XI Conferência Municipal de Assistência Social de Mafra será dia 21

Acontece no dia 21 de julho a XI Conferência Municipal de Assistência Social, no Centro de Convivência do Idoso “Ivone Nehls Ribeiro”, das 8 às 17 horas. O evento terá como tema “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social”.

A Conferência Municipal vai avaliar a situação da política de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) além de propor deliberações a serem encaminhadas para a Conferência Estadual. A convocação da conferência está disposta no Decreto Municipal nº. 4036 de 04 de julho de 2017.

O Centro de Convivência do Idoso “Ivone Nehls Ribeiro” fica na Rua Tupinambás, nº 205, Vista Alegre. Mais informações sobre a XI Conferência na Secretaria Municipal da Assistência Social pelo telefone: 3643-7181 e com o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – Edson Eckel (99152-7514).