Ações em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal reduzem acidentes na BR-116

A Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, reuniu a imprensa da região de Lages na última segunda-feira (29) para falar sobre as ações e campanhas de conscientização e segurança viária em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, e que contribuíram de maneira significativa para redução de acidentes na BR-116.

São ações como o Serra Segura, que fiscaliza as condições mecânicas dos caminhões que circulam na rodovia, como freios, suspensão, pneus, além da documentação. “ Em quase todas as campanhas de fiscalização em parceria com a PRF encontramos caminhões com a cuíca de freio isolada, o que compromete aquele rodado, já que o ar não circula e não aciona o sistema de freios. Facilmente caminhões assim estão envolvidos em graves acidentes em todo o país”, enfatizou José Junior, Coordenador de Operações da Planalto Sul.

Somente neste ano já foram 15 edições do Serra Segura em todo o trecho da BR-116, e desde 2009, quando estas ações foram implementadas, geraram uma redução de 65% nos acidentes envolvendo caminhões.

A concessionária também realiza Operações de Pesagem em todo o trecho. Em Santa Catarina ocorre em Santa Cecília e Mafra. O resultado desta ação mostra que é comum caminhões trafegarem com sobrepeso, o que além de danificar o pavimento, pode ocasionar acidentes.

Soluções de engenharia e sinalização também contribuem para a diminuição significativa de acidentes. Cesar Sass, diretor-superintendente da Planalto Sul, falou sobre a preocupação em implantar em todos os pontos críticos da rodovia os marcadores de alinhamento em curvas, “vamos atingir 100% das curvas da BR-116”, destacou.

“O conjunto das ações e a soma dos esforços faz toda a diferença quando o assunto é segurança” finalizou Magno Júnior, chefe da Delegacia da PRF de Lages.