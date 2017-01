Cadeiras anfíbias ajudam pessoas com deficiência ou baixa mobilidade no banho de mar

Neste verão, pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção podem utilizar cadeiras específicas para o banho de mar. Uma das usuárias das cadeiras anfíbias é Odila Rech Nasario que, aos 85 anos, está reencontrando o prazer de entrar no mar, depois de um jejum de quatro anos. “Minha mãe tem artrose e já não podia mais tomar banho de mar. Com o andador, quase não conseguia nem chegar à areia. Demorávamos 40 minutos no sol até chegar ao guarda-sol. Era difícil demais. Agora, vai todos os dias à praia. Devolveram uma alegria para ela”, diz a veranista Rosângela Maria Nasario. Para dona Odila, os socioeducadores, que auxiliam no uso da cadeira, são “anjos”.

A ação faz parte do Projeto Praia Acessível, coordenado pela Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). “As cadeiras de rodas anfíbias possibilitam que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam ter seu banho de mar com segurança e dignidade. Estas pessoas são assistidas por profissionais capacitados durante toda atividade”, explica a coordenadora da Política da Pessoa com Deficiência do Paraná, Flavia Bandeira Cordeiro.

As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 kg, elas são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura.

As unidades estão disponíveis em Guaratuba (em frente à Associação dos Magistrados), Matinhos (em Caiobá, na Praia Mansa) e Pontal do Paraná (em frente à Universidade Federal do Paraná). O uso das cadeiras é gratuito e pode ser feito todos os dias da semana, das 9h às 19h, com intervalo entre meio-dia e 13h30. A Prefeitura de Guaratuba também está disponibilizando uma cadeira anfíbia naquela cidade, e o Rotary Club, nos fins de semana, colabora com outras cadeiras e voluntários em Matinhos.

Nas praias, socioeducadores explicam a forma correta para condução das pessoas com deficiência até a cadeira e as auxiliam em seu uso. As equipes de atendimento receberam treinamento especializado da SEDS, com o fisioterapeuta Eliel Toledo, do Hospital Regional do Litoral, com a participação de empregados da Sanepar que estão atuando na Operação Verão Paraná.

“Treinamos todos os 45 socioeducadores sobre o uso e sobre como prestar toda assistência a quem utilizar as cadeiras. A Sanepar também faz ações voltadas ao atendimento da população e por isso este trabalho está sendo feito em conjunto com a SEDS”, explica o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Glauco Requião.