Cores de bandeiras na praia orientam sobre os riscos no mar

Uma das primeiras ações dos veranistas ao chegar na praia deve ser verificar qual é a cor das bandeiras no mar. As bandeiras são usadas para limitar a área vigiada e informar as condições do mar por meio de cores.

O que muitas pessoas não sabem é por que o vermelho, o amarelo e o verde são as cores escolhidas. A Bandeira Verde informa que se pode nadar e tomar banho, desde que cumprindo todas as regras de segurança e recomendações para o local.

A Bandeira Amarela significa “atenção”. Quer dizer que o mar está ruim e que não é recomendado nadar neste local. Esta bandeira é colocada na presença de correntes marítimas fortes.

A Bandeira Vermelha mostra que o mar está perigoso e deve-se evitar até mesmo entrar na água. Esta bandeira é um alerta da maior importância e deve ser prontamente cumprido.

“Independente da bandeira, sempre existe risco. Quando for se banhar, a pessoa deve ter cuidado para não ultrapassar a água da altura da cintura, não se arriscar em locais profundos, reduzindo o risco de afogamentos ou de ser arrastado pela correnteza”, alerta o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Onir Mocellin.

Em caso de dúvida sobre a segurança do local onde pretende mergulhar, é importante pedir orientações aos guarda-vidas.