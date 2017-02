Escola de Governo está com inscrições abertas para cursos de formação de facilitadores em gestão de finanças pessoais

A Escola de Governo (ENA) está promovendo cursos para formação de facilitadores em gestão de finanças pessoais. Qualquer pessoa, independentemente da área de formação, pode se inscrever para participar gratuitamente do curso.

São seis turmas com 25 alunos cada uma, sendo que a primeira já foi finalizada, a próxima começa nesta segunda, 20, e outras quatro serão realizadas a partir de março. A gerente acadêmica da ENA, Mirani Massaneiro, afirma que ainda tem vagas para a turma que inicia segunda. As aulas serão realizadas entre 20 e 24 de fevereiro, das 8h30 às 17h30, na sede da ENA (Rod. Admar Gonzaga, 1.188, Itacorubi, Florianópolis).

Para se inscrever para esta ou para as turmas de março, o interessado deve enviar um e-mail para educacaofinanceira@enabrasil.sc.gov.br, informando os seguintes dados: nome, e-mail, telefone, instituição em que trabalha, formação acadêmica e indicar se possui ou não experiência docente.

O curso é gratuito, possui carga horária de 40 horas presenciais e é uma parceria entre Governo do Estado de Santa Catarina e Banco Central do Brasil. Serão abortados temas como orçamento pessoal e familiar, crédito e endividamento e consumo planejado e consciente. Os instrutores são servidores voluntários do Banco Central do Brasil e o curso será certificado pela Fundação ENA e o Banco Central.

A gerente Mirani explica que o curso visa à formação de docentes facilitadores, com disponibilidade para replicar posteriormente o conhecimento adquirido para servidores públicos estaduais, em cursos de curta duração (20 horas). Para ministrar os cursos, os facilitadores aprovados receberão, na execução das turmas programadas pela Fundação ENA, os honorários correspondentes ao serviço de docência.

Mais informações pelo site www.enabrasil.sc.gov.br ou pelo telefone: (48) 3665-4617.