Ministério do Trabalho lança o aplicativo Sine Fácil

Sine Fácil é o aplicativo que permite ao trabalhador encontrar de forma prática e rápida, vagas de emprego adequadas ao seu perfil.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

Pesquisar vagas de emprego

Agendar entrevistas de emprego

Visualizar as entrevistas de emprego agendadas pelo

aplicativo

aplicativo Verificar sobre o direito ao Abono Salarial

Consultar a situação do seguro-desemprego

COMO INSTALAR O APLICATIVO?

Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquise pelo aplicativo “Sine Fácil”. Após conclusão da instalação clique no ícone do programa presente na sua lista de aplicativos para iniciar o Sine Fácil.

Pronto, agora é só utilizar o QR Code e seguir as instruções para acesso aos serviços disponíveis.

COMO OBTER O QR CODE?

Deve se dirigir a um posto do Sine, atualizar seu cadastro e solicitar ao atendente a geração de um QR Code, que permitirá acesso a todas as funcionalidades, com exceção da funcionalidade do Seguro Desemprego.

REQUERENTES DO SEGURO-DESEMPREGO:

Todos os requerimentos emitidos e impressos pelo Empregador Web já possuem o QR Code para habilitação no aplicativo. O requerimento é emitido pelo empregador e entregue ao trabalhador no momento da dispensa. O QR Code também pode ser gerado após o processo de habilitação do benefício.