Rodovias estaduais e federais têm trechos interditados em Santa Catarina

As chuvas que atingem Santa Catarina exigem atenção extra para quem vai pegar as estradas. Balanço da Polícia Militar Rodoviária (PMRv-SC) e da Polícia Rodoviária Federal (PFR) aponta problemas em diferentes trechos do estado. Confira abaixo a situação com informações atualizadas às 14h30 desta segunda-feira (04).

Rodovias estaduais

Há trechos sem passagens nas seguintes rodovias: SC-350, quilômetro 361.9, em Rio do Sul; SC-350, quilômetros 345 e 346, em Laurentino; SC-110, quilômetro 201.1, em Lontras; SC-112, quilômetro 161.3, em Trombudo Central; e SC-282, quilômetro 176.48, em Trombudo Central. Todos os trechos estão com água sobre a pista.

E no quilômetro 223 da SC-112, entre Rio Rufino e Urupema, também há trecho interditado devido à queda de barreira. E o quilômetro 13.5 da SC-370, em Painel, está em meia-pista também devido à queda de barreira.

A PMRv-SC alerta ainda para a necessidade de atenção extra na SC-108, no quilômetro 174, em Major Gercino, e entre os quilômetros 160 e 170, em São João Batista. O trânsito está normal, mas há sinalização especial devido à queda de barreiras e à possibilidade de novos deslizamentos na região.

Rodovias federais

Nas rodovias federais, a BR-282 está com trechos parcialmente interditados: no quilômetro 79, em Rancho Queimado (Alto da Boa Vista), devido à queda de barreira; no quilômetro 253, em São José do Cerrito, também devido à queda de barreira; e no quilômetro 273, onde o asfalto cedeu.

Como uma faixa está interditada em cada um dos pontos, os veículos estão passando alternando o sentido. A mesma situação é registrada na BR-470, no quilômetro 114, em Ibirama, onde também houve queda de barreira.