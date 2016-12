Atleta de Rio Negro é campeão geral do “Circuito de Corridas Subway 2015”

Ao longo desse ano, foi realizado o “Circuito Esquenta de Corridas Subway 2015”, uma competição de corridas de rua realizada pela organizadora “Nosso Time Projetos Esportivos” na cidade de Curitiba. Tal circuito tradicional de corrida rústica do estado do Paraná, que acontece anualmente na capital paranaense, agregando atletas de todo o estado, é dividido em 10 etapas, sendo disponíveis duas modalidades de 5 e de 10 quilômetros.

O atleta Fellipe Ávila de Oliveira, cidadão Rio Negrense, que pertence à assessoria esportiva “CR Runners Brasil”, treinado pelo professor de Educação Física e corredor profissional Cristiano Ribeiro, obteve o primeiro lugar na modalidade de 10 Km, sagrando-se campeão geral e por categoria do circuito. A classificação foi constituída pela soma de tempos de cada etapa. A premiação será realizada no dia 30 de janeiro de 2016, no restaurante Dom Antônio, em Curitiba.

O objetivo principal do atleta de Rio-Mafra, no próximo ano, é competir em outras provas de maior porte, como o campeonato brasileiro e sul-americano de corrida de orientação, nos quais já foi campeão e vice-campeão juvenil, respectivamente, nos anos de 2007 e 2008, além de disputar o título do circuito de corrida de rua, em Curitiba, promovido pela SMELJ (Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude).