Epagri promove oficina sobre Homeopatia em Itaiópolis

No dia 24 de novembro, o Escritório Municipal da Epagri em Itaiópolis realizou uma oficina sobre Homeopatia voltada a produção agropecuária. A oficina foi ministrada pelo extensionista rural da Epagri de Campo Alegre, Danilo Sagaz, que tem grande experiência com homeopatia, principalmente na produção animal. Entre os participantes da oficina havia pecuaristas, agricultores orgânicos, fruticultores e residentes no meio urbano de Itaiópolis.

De início, foi exposto aos presentes as bases da Homeopatia, os estudos de Hanemann, e os pressupostos dessa ciência. Logo após foi explicado como se faz um preparado homeopático, e em seguida foi feita uma atividade prática de diluição e agitação dos preparados. Foi apresentado os preparados indicados para tratamentos de problemas comuns na produção animal, tais como mastite, ecto e endoparasitas. Sobre o uso da homeopatia na produção vegetal, foi discutido o uso de nosódios de pragas, que usam os princípios da homeopatia, bem como, os trabalhos que há com uso de preparados homeopáticos em produção vegetal.

Esse evento contou com o trabalho dos escritórios municipais da Epagri de Itaiópolis e Campo Alegre, com apoio da Gerência Regional de Mafra e do Programa SC Rural.

Mais informações: emitaiopolis@epagri.sc.gov.br