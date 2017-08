Acidente de trânsito envolveu quatro veículos no Campo São Lourenço

Compartilhar no Facebook

No último sábado por volta das 15h55min as guarnições da ASU 377 do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a BR-280 na localidade de Campo São Lourençoa, para atender um acidente de trânsito (engavetamento), envolvendo quatro veículos, mas sem lesões graves aparentes.

O veículo Peugeot 207, placas de Canoinhas, conduzido por um masculino de 30 anos e a carona uma mulher de 26 anos de idade, nada sofreram.

O segundo veículo uma Toyota RAV4 (preta), placas de Içara/SC, era conduzido por um masculino de 28 anos de idade e tinha como carona, um idoso de 60 anos, uma feminina de 29 anos, também nada sofreram.

O terceiro veículo um Mitsubishi L200 (prata), placas de Mafra, conduzido por um masculino de 40 anos de idade que nada sofreu. A carona uma feminina de 33 anos de idade e o menor um masculino de 02 anos, o qual estava na cadeirinha (bebe conforto), ambos sem lesões aparente, foram conduzidos ao PA de Mafra para atendimento médico.

O quarto veículo envolvido uma GM/Celta (prata) placas de Bituruna/PR, conduzido por um masculino de 32 anos de idade que nada sofreu. A carona uma feminina de 25 anos de idade, encontrava se em pé as margens da rodovia, consciente e orientada. Se queixava de dor na cabeça, náuseas e referia fortes dores na região lateral esquerda dos arcos costais, com suspeita de fratura fechada.

A feminina foi encaminhada ao PA do Hospital de Mafra para avaliação médica. Após atendimento pré-hospitalar e procedimentos a guarnição deixou o local aos cuidados da equipe da Policia Rodoviária Federal.