Acidente envolvendo veículo e motocicleta na Restinga

No inicio da tarde desta quarta-feira (01/11) as guarnições do Auto Socorro de Urgência 377 e Auto Bomba Tanque Resgate-100, atendeu um acidente de transito na Rua José Frosch na Restinga, envolvendo o veículo Fiesta de Mafra e uma motocicleta YBR Factor de São Bento do Sul.

O veículo Fiesta tinha como condutor um homem de 72 anos e tinha como passageira uma mulher de 70 anos.

O condutor da motocicleta de 25 anos de idade, estava consciente e orientado com sinais vitais estáveis e com leves escoriações no dorso e se recusou a ser encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo e assinou o termo de recusa.