Acidente no Alto de Mafra envolveu dois veículos

O Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado na noite da última quinta-feira, por volta das 19h10min, para atender um acidente de transito, na Avenida Frederico Heyse, esquina com Tenente Ary Rauen, envolvendo uma colisão entre dois veículos.

Chegando ao local a equipe dos bombeiros, encontrou o motorista do Fiat/Pálio, placas de Mafra fora do veículo, estava consciente e sem lesões aparentes e assinou um termo de recusa, permanecendo no local.

No outro veículo VW/Fox, placas de Mafra, tinha como condutora uma mulher de 38 anos de idade, foi encontrada sentada dentro do automóvel, estava consciente, orientada e sem lesões aparentes e após avaliação permaneceu no local, assinando o termo de recusa.

Juntamente com a motorista, estavam sua duas filhas, uma de 20 anos, estava no banco traseiro, consciente e orientada, se queixava de dores de cabeça. No banco dianteiro a filha de 18 anos de idade, também sem lesões aparentes.

Ambas foram conduzidas ao Hospital São Vicente de Paulo, para aviação médica.