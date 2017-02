Adolescente armado com faca assalto mercado

Compartilhar no Facebook

Na quarta-feira, 8, por volta das 18h, a Polícia Militar de Papanduva deslocou até a Rua Antônio Borges Bueno, onde um mercado foi alvo de assalto praticado por um adolescente armado com uma faca que roubou cerca de R$ 50,00 em dinheiro do caixa.

Durante as buscas os policias militares localizaram num matagal alguns pertences, sendo um moletom e um gorro tipo bala clava. Testemunhas relataram ter visto alguém saindo do matagal dando inclusive a sua identificação, sendo o mesmo apreendido em flagrante já na sua residência e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Papanduva para as providências cabíveis.