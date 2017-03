Agentes realizam pente-fino em celas de presos faccionados do presídio de Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (22), ocorreu uma operação pente-fino em cinco celas da galeria A do Presídio Regional de Mafra, onde ficam alocados os presos faccionados do Primeiro Grupo Catarinense (PGC).

A operação ocorreu em virtude de várias ameaças de morte proferidas por alguns internos dessa galeria aos agentes penitenciários de plantão. O objetivo foi inibir qualquer tipo de ameaça e encontrar possíveis objetos ilícitos, ou materiais que possam atingir a integridade física dos agentes e dos presos.

Foram encontradas diversas armas brancas feitas com a ferragem das celas. Também foi encontrada substância análoga à maconha. Todos os procedimentos ocorreram normalmente durante a operação. Não houve alteração dentro da unidade prisional. Também não houve incidentes com as outras galerias.

Foi aplicada a suspensão de alguns benefícios da cela, como o uso de aparelho de rádio. Também foi aberto processo administrativo disciplinar instaurado e boletim de ocorrência lavrado em desfavor dos internos.

A operação desta quarta-feira contou com o apoio de cerca de 30 agentes penitenciários do Presídio Regional de Mafra, bem como da Unidade Prisional Avançada (UPA) da cidade de Canoinhas e também de Porto União. Teve início às 16h30 e terminou por volta das 19h30.

As informações foram passadas ao jornalismo do portal Click Riomafra pelo Diretor do Presídio Regional de Mafra, Helton Neumann Leal.