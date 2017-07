A Polícia Militar de Rio Negro, por volta das 00h20min do último domingo atendeu uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Paulo Nehls no bairro Campo do Gado.

No local a vítima relatou aos policiais que seu marido chegou a casa e lhe agrediu com o celular, causando lesão em sua testa e também com um chute no joelho, além de agressões verbais.

Os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para serem tomadas as providencias cabíveis.