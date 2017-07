Agrediu esposa e ameaçou de morte com uma pistola

A Polícia Militar de Mafra se deslocou por volta das 12h30min do último sábado, até a Rua Engenheiro Alfredo Bredow no bairro Vila Nova, para atender uma ocorrência de violência doméstica (Lei Maria da Penha).

Uma mulher de 37 anos de idade havia sido agredida fisicamente pelo seu marido de 35 anos, o qual ainda havia a ameaçado de morte, utilizando uma pistola tipo “garrucha” calibre 36.

O agressor foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, por crime de agressão e ameaça com as disposições constantes na Lei Maria da Penha. A arma e dois cartuchos do mesmo calibre foram apreendidos.