Agrediu esposa e pediu dinheiro para comprar drogas

Na madrugada desta quinta-feira (21/12), por volta das 03 horas a Policia Militar de Rio Negro, atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Tiete no bairro Vila Zelinda.

Conforme a solicitante a mesma relatou que seu marido, chegou à casa de madruga e começou a agredi-la, com socos e chutes e chegou a agarrá-la pelo pescoço e ainda pediu dinheiro para comprar drogas.

A mulher saiu da casa com as crianças menores (06 a 04 anos de idade) e foi aguardar a chegada da policia, num ponto de ônibus. Enquanto ela aguardava o marido chegou e agrediu com mais alguns chutes.

Quando a policia chegou ao local o agressor acabou fugindo para o mato, não sendo possível sua detenção. A mulher e as crianças foram encaminhadas para a casa do Tambo.