Mais um caso de violência doméstica foi atendido pela Policia Militar de Mafra, onde por volta das 16h15min deste domingo, uma guarnição se deslocou até a Vila Ferroviária na Rua Jovino Lima.

Uma mulher de 45 anos de idade foi agredida com um soco no olho, pelo seu companheiro de 30 anos. O marido tentou se evadir mais foi detido e preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Policia Civil, por lesões corporais com as disposições constantes na Lei Maria da Penha.