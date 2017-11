Ameaça esposa e filho com faca no bairro Alto

Compartilhar no Facebook

No último domingo por volta das 14h55min a Policia Militar de Rio Negro, atendeu uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Otto Buch no bairro Alto.

No local a solicitante e vitima, relatou que seu marido, havia ameaçado ela e seu filho com uma faca, onde estava com sinais aparentes de embriagues e comentou que este tipo de ameaças é recorrente.

A equipe da PM deu voz de detenção ao marido, onde o filho da vitima havia se evadido do local e encaminhou os envolvidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para as providencias cabíveis.