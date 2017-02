Ameaçou a esposa: “Vou te matar queimada como sua mãe morreu”

A Polícia Militar de Rio Negro se deslocou na última segunda-feira, por volta das 18h15min a Rua Nacle Gibran no bairro Bom Jesus, onde uma moradora de um apartamento estaria sofrendo ameaças de seu marido.

No local em contato com a referida mulher, ela relatou que há vários dias, vem sofrendo ameaças de seu marido, onde neste dia por volta das 17 horas, ameaçou-a dizendo “vou te matar queimada como sua mãe morreu”. Além de tentar agredir a vitima com uma faca que não foi localizada no local.

O autor foi abordado pela equipe da PM, o qual apresentava visíveis sinais de embriagues, onde frente ao interesse da representação da vitima perante as ameaças sofridas, o mesmo foi encaminhado junto com a vítima até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para as providencias cabíveis.