Compartilhar no Facebook

As ondas de arrombamentos em residĂȘncia continuam em Mafra, onde na madrugada do Ășltimo domingo (26/11), por volta das 02h05min, a PolĂ­cia Militar de Mafra deslocou atĂ© a Rua Balduino Schultz, no centro da cidade.

Esta residĂȘncia foi arrombada, sendo furtados: um Playstation III, um notebook, uma caixa de som e um relĂłgio.