Assaltam estabelecimento comercial e levam quase 26 mil reais

Um proprietário de um estabelecimento comercial, na localidade do Espigão do Bugre na BR-116, levou o maior prejuízo na tarde da última sexta-feira, por quando foi assalto por dois elementos encapuzados.

A Policia Militar de Mafra se deslocou por volta das 16h40min, onde em contato com o proprietário, o mesmo, relatou que dois homens encapuzados e armados com espingarda e uma faca, deram voz de assalto o rendendo, juntamente com os funcionários.

Os elementos após levarem quase 26 mil reais em dinheiro, que seria utilizado no pagamento dos funcionários, se evadiram num veículo VW/Saveiro de cor preta, placas AEU-9013 de propriedade do estabelecimento comercial

A equipe da Policia Militar de Mafra, realizou rondas e barreiras, porém nenhum suspeito foi localizado.