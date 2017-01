Assaltantes de idoso foram presos em flagrante em Mafra

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (21/01) por volta das 20h30min, policiais militares de Mafra rapidamente prenderam em flagrantes dois homens que praticaram assalto contra um idoso de 81 anos de idade, na área central da cidade.

O fato ocorreu na Rua Marechal Floriano, ocasião em que os autores usando de força física levaram os pertences deste senhor de idade, que não teve condições de reagir. Imediatamente as guarnições iniciaram as buscas e próximo aos vagões da antiga estação, localizou e prendeu um homem de 21 anos e um menor de 17 anos de idade, que estavam com os objetos furtados.

Confirmada a autoria foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as providências.