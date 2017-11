Assaltantes do supermercado Fuchs em Rio Negro foram presos em Mafra

Na noite desta última segunda-feira (06/11), o supermercado Fuchs em Rio Negro foi alvo de assalto, quando dois elementos encapuzados e armados de revolver, se dirigiram a um dos caixas e exigiram todo o dinheiro.

Em seguida se evadiram sentido ao Barraco da Bola, onde embarcaram num veiculo VW/Gol, placas BHD-9040, sendo avistado por um cliente do mercado, como sendo uma feminina de cabelo vermelho e três masculinos no interior do veículo.

Dois deles estavam trajando moletom cinza e óculos escuros, onde a policia militar realizou patrulhamento, mas os elementos não foram localizados.

PRESOS EM MAFRA – De posse das informações a PM de Mafra, realizada por volta das 19h50min da mesma noite do assalto em Rio Negro, rondas na Rua Uruguai na Vila Argentina.

Momento que depararam com um veículo, VW/Gol, com quatro ocupantes, os quais seriam os suspeitos de terem praticado um assalto ao supermercado Fuchs, no município de Rio Negro.

Os policiais avistaram este veículo VW/Gol, que utilizaram para fugir logo após ter assaltado este supermercado em Rio Negro, estacionado atrás de outro veículo VW/Santana.

No interior do veículo VW/Santana, os policiais encontraram roupas, uma mochila, uma toca tipo “bala clava” e bonés com as mesmas características das vestes, utilizadas pelos assaltantes durante o roubo no mercado em Rio Negro.

Segundos relatos de moradores após deixarem os veículos estacionados, quatro homens saíram do local de táxi. As demais equipes da PM envolvidas no atendimento localizaram os quatro suspeitos próximos ao Condomínio Ouro Verde, na Vila Ivete.

Os elementos tentaram se evadir ao avistarem os policiais, sendo efetuada a prisão de dois homens, um com 22 anos e outro com 23 anos de idade. Eles confessaram participação no assalto em Rio Negro e também assalto a uma mercearia na Vila Ivete na última quarta-feira (01/11). Foi encontrado de posse do homem de 22 anos um “simulacro” de pistola.

Ambos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, onde foram reconhecidos pelas vítimas dos dois assaltos supramencionados.