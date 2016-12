Assaltaram Farmácia Nissei em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Farmácia Nissei localizada na Rua Vicente Machado no centro de Rio Negro foi alvo de assalto, na noite da última quinta-feira (15/12), por dois elementos vestidos com moletom com capuz e boné.

Um dos assaltantes estava armado de revolver e exigiram que a atendente do caixa, repassasse o dinheiro arrecadado, sendo levado aproximadamente R$ 342,00 e alguns doces e chocolates da conveniência da farmácia.

A Policia Militar de Rio Negro esteve no local, aonde realizou buscas atrás dos assaltantes, mas não lograram êxito e a vitima foi orientada.