Assaltaram residência em Cunhupã e na fuga foram presos após colidir veículo

Uma residência na estrada principal de Cunhupã no interior de Rio Negro foi roubada no inicio da madrugada desta quinta-feira (20/07), onde um vizinho percebeu a ação dos criminosos e avisou o proprietário.

De posse das informações, o proprietário da residência, repassou as características dos elementos a Policia Militar, bem como o veículo que eles fugiram, um Fiat/Siena e seguiram patrulhamento atrás dos criminosos.

Na ação os ladrões roubaram televisor, forno microondas, computador, edredom além de outros aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos de pequeno porte.

Em patrulhamento o veículo suspeito um Fiat/Siena cinza, placas ALJ 1075 de Curitiba, foi localizado próximo ao acesso da localidade de Cunhupã na BR-116, onde os elementos fugiram sentido a Campo do Tenente.

A Policia Militar seguiu em perseguição por mais de 15 quilômetros, onde a prisão ocorreu próxima a cidade de Campo do Tenente em frente a uma fábrica de cerâmica.

O motorista do veículo Fiat/Siena, acabou se perdendo e saiu da rodovia e veio a bater numa coluna de concreto do portão da empresa. Os elementos tentaram fugir a pé, mas não obtiveram êxito com a ação da equipe da PM e foram detidos ainda no pátio da empresa.

Os dois criminosos de 26 e 36 anos foram presos em flagrantes e conduzidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com o veículo e os produtos de furtos, para serem tomadas as providencias cabíveis.