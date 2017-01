Assalto à panificadora na Restinga

Na madrugada do último sábado, por volta das 04h, na Rua José Frosch, bairro Restinga, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma panificadora.

No local foi constatado que a porta frontal de acesso ao estabelecimento, foi arrombada sendo furtados diversos produtos alimentícios, cigarros e dinheiro do caixa. A Panificadora possui sistema de vídeo monitoramento e suas imagens ajudaram na identificação do suspeito. O assaltante fugiu do local em um veículo que estava estacionado nas proximidades.