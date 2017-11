Autor de crime bárbaro de agente de saúde foi condenado a 31 anos de cadeia

O Fórum de Mafra esteve movimentado na tarde da última sexta-feira (24/11), quando aconteceu o julgamento do crime bárbaro da agente de saúde, Josiane Barros de 35 anos de idade, no mês de fevereiro de 2016.

Os principais suspeitos, os primos Elói Greffim e Fernando Greffim, foram julgados pela morte de Josiane Barros, que chocou os moradores do Avencal do Saltinho.

- Continua após a publicidade -

O julgamento teve seu encerramento por volta das 22 horas e Elói pegou a pena de 31 anos de cadeia e seu primo Fernando acabou sendo absolvido o que deixou a família de Josiane injuriada “Acho impossível que ele (Elói) tivesse feito tudo sozinho”, afirmou Gisele, irmã da vítima.

O CASO – Este crime bárbaro que chocou a população da localidade do Avencal do Saltinho, quando a agente comunitária, saiu para visitar os moradores por volta das 10 horas, aconteceu no dia 25 de fevereiro e ela não mais retornou para sua residencia que vivia com sua filha.

Após várias buscas realizadas pelos policiais militares, na manhã do sábado (27/02) o corpo dela foi encontrado em um local de difícil acesso, próximo a uma plantação de soja.

Após o corpo ser achado, a Polícia Militar prendeu o suspeito de 19 anos, que já tinha sido abordado antes e afirmado não saber nada sobre o caso. Ainda segundo a PM, na delegacia o jovem confessou ter rendido Josiane e cometido o crime.

Os envolvidos na ganância por dinheiro, sabendo que Josiane, teria vendido um trator por R$ 15 mil, planejaram um seqüestro, contra a mesma. Sabendo de seu itinerário os primos a abordariam e a levariam para sua casa, onde renderiam a filha dela, que manteriam em cárcere privado. Depois sobre ameaça de matar a filha, levariam Josiane ao banco para sacar o dinheiro da venda do trator.

O plano acabou não dando certo, pois a vitima a ser abordada, mesmo eles usando bataclavas (toucas), para não serem identificados, Josiane reconheceu-os e relatou que sua filha não estava em casa.

Temendo pelo pior ao serem descobertos a vitima passou a viver momentos de terror, onde eles amordaçaram Josiane com uma calcinha e amarraram suas mãos e a arrastaram pela mata. Na mata de difícil acesso os primos então amarraram Josiane numa árvore.

Josiane mesmo com os pés amarrados, ainda tentou fugir, mas foi alvejada com dois tiros, um pegou no pulso e outro no ombro direito, todos disparados por Elói. Ainda não conformado o mesmo pegou o cano da espingarda o qual havia efetuado os dois tiros e aplicou vários golpes na cabeça de Josiane.

Elói em seguida com a ajuda do comparsa, ainda enforcou Josiane com a corda utilizada para amarrá-la e a vitima acabou morrendo por asfixia e estrangulamento, uma morte cruel que chocou a comunidade do Avencal do Saltinho.