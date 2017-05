Autor de morte de coletor de lixo reciclável confessa a policia “foi por vingança”

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Mafra após investigações diárias chegaram aos suspeitos da morte de Cleomar Lourenço de 24 anos de idade, trabalhava como coletor de lixo reciclável, que foi encontrado na madrugada do último dia 09 de abril, numa residência sem morador, na Rua Capitão João Bley no bairro da Vila Ivete.

O corpo de Cleomar, solteiro, morador na Restinga, mais conhecido como “Pipoca”, foi encontrado carbonizado e com afundamento de crânio, causado por vários golpes de pedra de forma trágica, até o autor, constatar que realmente estava morto e depois ateou fogo, para dificultar no reconhecimento do cadáver.

O corpo só foi reconhecido graças ao trabalho do IGP (Instituto Geral de Perícias), devido à impressão digital de um único dedo, que escapou das chamas.

A equipe da Policia Civil, liderada pelo delegado da DEIC, Wanderson Alves Joana, responsável pelo caso, após várias investigações, chegaram a dois suspeitos, depois de analisar imagens de das câmaras de segurança nas proximidades, aonde aconteceu o homicídio.

Conforme frisou o delegado, pelas imagens conseguimos identificar o casal, onde estavam num bailão e depois perseguiram a vitima até ao local do crime.

De posse dessas imagens e várias investigações a Policia Civil chegou aos dois suspeitos do crime, bem como foi encontrada a pedra utilizada e foi pedido o mandado de prisão e aceita pelo Poder Judiciário, resultando em duas prisões temporárias decretadas, onde foram presos na tarde desta quinta-feira (27/04).

O casal de namorados Emidia Fritz e Giovane Peirre Ramos, ambos são acusados do crime contra Cleomar Lourenço, frisou o delegado Wanderson Alves Joana, após as suas prisões.

INTERROGATÓRIO – O casal foi ouvido na presença do advogado que acompanhou o interrogatório e parcialmente confessaram o crime contra Cleomar Lourenço.

A mulher negou a participação no crime, já seu companheiro, Giovane teria confessado a policia a autoria do crime e relatou em sua defesa, ser motivado por vingança.

Segundo a policia, ele teria confessado que o crime foi por motivo de vingança, devido estar suspeitando do envolvimento de Cleomar Lourenço, numa tentativa de estupro contra uma adolescente da família de 17 anos, no mês de fevereiro, onde felizmente ela conseguiu fugir e acionou a policia. Na época o suspeito Cleomar Lourenço acabou sendo preso pela Policia Militar de Mafra e respondia o inquérito em liberdade, até ser assassinado.