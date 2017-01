Briga de irmãos resulta num tiro na cabeça

Compartilhar no Facebook

Na noite do último sábado, funcionário do hospital São Sebastião de Papanduva, por volta das 20 horas, acionaram a Policia Militar daquele município, onde um paciente deu entrada com ferimentos provenientes de arma de fogo.

A guarnição PM constatou que se tratava de uma tentativa de homicídio, tendo a vítima relatada que o autor do disparo seria seu irmão, o qual teria utilizado um revólver calibre 38.

O disparo atingiu a cabeça da vítima lhe causando lesões leves. Será aberto inquérito e apurados os motivos do crime.