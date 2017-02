Briga resultou em morte por esfaqueamento

Nesta terça feira, dia 24 de janeiro de 2017, por volta das 12h00min, um homicídio ocorreu na localidade Serro Azul, interior de Rio Negrinho. A guarnição Policial Militar daquela localidade foi acionada via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) para deslocar até o referido endereço, onde teria ocorrido um desentendimento, o que resultou na morte de um dos envolvidos.

A polícia militar recebeu uma ligação de moradores da localidade de Serro Azul, informando sobre uma discussão que teria resultado em um esfaqueamento. Prontamente a guarnição policial militar foi deslocada até a localidade.

Os policiais militares ao chegarem à residência onde ocorreu o crime, juntamente com a ambulância do corpo de bombeiros militares, encontraram um homem de 43 anos já em óbito. Logo em seguida, o local foi isolado para preservação da cena do crime, sendo acionados os órgãos competentes.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, colheram-se novas informações de que o suspeito do crime estaria em uma residência na localidade de Volta Grande, bem perto do local do crime.

Os policiais militares que atendiam a ocorrência, de posse dessas informações, deslocaram até o local informado. Foi realizado um cerco e, depois de constatada presença do autor do homicídio, este foi preso em flagrante pelo crime cometido.