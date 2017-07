Caminhoneiro de Quitandinha perde a vida na PR-151

A rodovia PR-151, entre Ponta Grossa e Palmeira, foi cenário para mais uma tragédia nesta terça-feira (4). O caminhoneiro Thiago dos Santos Muniz de Quitandinha perdeu a vida em decorrência de um acidente envolvendo dois caminhões, no trecho sobre o Rio Caniú.

O irmão de Thiago, que seguia logo à frente, em comboio, acompanhou toda a situação. Ele parou imediatamente ao acidente, correu até o caminhão onde estava o irmão, mas já o encontrou em óbito.

Thiago perdeu o controle do veículo, que saiu da pista após bater em outro caminhão. Ele não resistiu e morreu no local.

O veículo, que possui placas de Quitandinha, ainda bateu contra um barranco e algumas árvores. De acordo com testemunhas, a vítima seguia sentido Ponta Grossa em comboio com o irmão.

Segundo relato da equipe da PRE, os caminhões que colidiram seguiam em sentidos contrários da rodovia. O veículo conduzido por Thiago seguia para Ponta Grossa.

O segundo caminhão envolvido era conduzido por Alfeu Baltazar, que partiu de Itapetininga (SP), com destino a São Borja (RS), carregado com peças para caminhonetes.

Ele disse que não sofreu ferimentos nas estava abalado com a situação. “Sou motorista há 17 anos e nunca tinha me envolvido em um acidente”, relatou.

Alfeu fez o teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool.

ACIDENTE

Conforte o relatório da PRE, houve uma colisão lateral entre os caminhões e um deles acabou saindo da pista e se chocando contra as árvores. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para apurar as evidências.

O corpo de Thiago dos Santos Muniz foi recolhido pelo IML de Ponta Grossa. Até o fechamento desta reportagem o irmão de Tiago não havia retornado ao local do acidente.