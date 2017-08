Cão é resgatado de buraco no bairro Restinga

Por solicitação do Cobom, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua Mota Spesim, no bairro Restinga, para o resgate de um cão que se encontrava no interior de um bueiro para escoação de águas pluviais.

No local foi identificado o bueiro e retirada a proteção de barras de ferro. Em seguida foi feita a desobstrução da terra com pás e picaretas, porém o cão não foi visualizado, ou ouvido ruídos ou sinais do mesmo durante o tempo em que a equipe de resgate estava no local. O bueiro foi mantido aberto para uma posterior saída do animal. Foi sinalizado com fita zebrada de segurança e orientado os populares para um futuro contato com a corporação do Corpo de Bombeiros.

Na manhã deste domingo houve a informação de que o dono do animal conseguiu tirar o cão do buraco.