Cavalo caiu numa vala no bairro Vila Nova

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã desta segunda-feira, para se deslocar até a Rua Benemérito Juvêncio Maria do Vale no bairro Vila Nova, aonde um cavalo, havia caído numa vala de aproximadamente 1,5 metros num terreno baldio e se encontrava prensado.

Para realização do resgate do animal foram utilizadas técnicas de salvamento específicas para a situação com o uso de cabos e nós.

A operação surtiu efeito na segunda manobra do resgate, com o cavalo sendo tracionado através de cabos pela cabeça e patas dianteiras, viabilizando a saída do animal da vala, sem ferimentos ou lesões para um lugar mais seguro e posteriormente foi entregue ao proprietário.