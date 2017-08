Colégio Agrícola de Rio Negro sofre com furtos de animais e produtos

Compartilhar no Facebook

Ao longo dos últimos anos, a Fazenda Escola do Centro Estadual de Educação Profissional Lysímaco Ferreira da Costa (Colégio Agrícola de Rio Negro) vem sofrendo sucessivos furtos de animais de suas criações. Ocorreram furtos de leitões, ovelhas, e também de outros produtos de sua produção, tais como: leite, ovos, milho verde e milho grão, entre outros.

Todos estes animais e produtos furtados são indispensáveis para o ensino-aprendizagem dos alunos. Os animais, ovinos e caprinos, respectivamente das raças Hampshire-Down e Boer, constituem importante material genético para ser repassado aos produtores de nossa região, para o aumento de produtividade e para o sucesso de nossa região. Lamentavelmente, ladrões os têm furtado, realizando o seu abate nas imediações da escola, deixando para trás rastros de sangue e as buchadas no mato.

A equipe diretiva do colégio ressalta que no dia 26 de julho foram furtados 02 ovelhas da raça Hampshire-Down. Muitas vezes os animais furtados podem estar sob o efeito de tratamentos veterinários, tendo sido, usados medicamentos impróprios para o consumo humano, podendo causar graves intoxicações, uma vez que o abate não tenha aguardado o tempo necessário de carência destes produtos, para poder ser feito o consumo com segurança.

Quem souber da ocorrência em seu bairro, em nossa região, da venda de partes de carne de carneiro (ovelha) de forma ilegal, sem os devidos selos de inspeção sanitária animal, pode entrar em contato com a Polícia Militar de Rio Negro e/ou Polícia Civil de Rio Negro (190 ou 3642-1473) e dar seu testemunho para que se possa averiguar e prevenir contra novos furtos.