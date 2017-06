Colisão entre Caminhão e Auto Linha em Passagem de Nível dos Trilhos

Por volta das 20h50, as guarnições do ABTR-100 e ASU-377 deslocaram-se a BR 280 km 166, cruzamento com a linha férrea, Bairro Espigão do Bugre, a fim de atender a colisão, envolvendo o Caminhão Mercedez Bens 1621, placas de Canoinhas e o segundo veículo, um Auto Linha identificação, ASA-6805, da Empresa Rumo, que seguia sentido Lages à Mafra.

O motorista do caminhão de 37 anos de idade encontrava-se fora do veículo em pé, estava consciente e orientado, relatando uma leve dor abdominal, sem lesões aparentes e se recusou ser encaminhado ao Pronto Atendimento do Hospital São Vidente de Paulo.

O maquinista de 40 anos que se encontrava sentado no interior da máquina, estando consciente e orientado sem lesões aparentes, não sendo necessária sua condução ao Pronto Atendimento.

Após os procedimentos as guarnições retornaram ao PBM; o local ficou aos cuidados da PRF e funcionários da Rumo.