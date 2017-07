Comércio no bairro Passa Três é alvo de assalto

Um estabelecimento comercial, localizado a Rua Jacob Fuchs, no bairro Passa Três em Rio Negro, foi alvo de assalto na semana passada, por volta das 15h45min.

A Policia Militar foi acionada pela proprietária e a mesma relatou que chegaram a seu comércio dois elementos de motocicleta, onde um ficou na porta dando cobertura e o outro armado com revolver deu voz de assalto.

A proprietária foi obrigada a entregar todo o dinheiro do caixa e após recolher o dinheiro os dois elementos fugiram em direção ao Sitio do Hirt (Morro do Pinguim).

Conforme a proprietária do comércio um dos assaltantes era baixo, gordo, de pele morena, trajando camiseta preta, calça de agasalho escura com listras brancas no lado e o outro era alto, magro, usava uma blusa de lã azul, com listras brancas na frente e na horizontal e botina preta.