Na madrugada do último domingo, por volta das 05h50min, a Policia Militar de Mafra, deslocou-se até a BR-116 no Jardim do Moinho, próximo ao trevo de acesso a cidade, onde uma concessionária de veículos foi arrombada, sendo furtados cerca de R$ 300,00 em dinheiro.

O assaltante usava máscara e rastejou no interior do estabelecimento, para não ser flagrado pelas câmeras de segurança. Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado.