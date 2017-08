Condutora de motocicleta se envolveu em acidente contra uma Toyota Hilux em Mafra

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Mafra, por volta das 18h35min da última segunda-feira, se deslocara até a Rua Tenente Ary Rauen, para prestar atendimento a um acidente de transito, envolvendo os veículos, Toyota Hilux e uma motocicleta Honda Biz 125 ES, placa de SBS.

A condutora da motocicleta, uma feminina de 30 anos de idade, estava consciente e orientada, com sinais vitais normais, mas se referia com dores no membro inferior direito da região do fêmur e membro superior direito da região distal, com suspeita de fratura.

Após o atendimento pré-hospitalar, a feminina foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico.