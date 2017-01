Desceu de veículo e roubou celular

Mais um roubo de celular, foi registrado perto da 01 hora da madrugada do último domingo em Rio Negro, desta feita um homem desceu de um veículo e abordou a vitima, que estava chegando próximo a sua residência, na Rua Francisco Fucks no bairro Bom Jesus.

A vitima relatou aos policiais de Rio Negro, que quando estava próxima de sua residência, quando um veículo Corsa de cor escura com quatro portas parou próximo a ele e desceu um elemento encapuzado o qual deu voz de assalto e levou seu celular.

A vitima devido ao seu nervosismo, não conseguiu visualizar a placa do veículo e nem as características do elemento, somente percebeu que estavam três no interior do automóvel.