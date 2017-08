Elemento armado assalta posto de combustível em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na manhã do último sábado a Policia Militar de Rio Negro, por volta das 07h45min, se deslocou até a Rua Vicente Machado, onde um posto de combustível foi alvo de assalto.

No local em contato com o frentista, chegou ao estabelecimento comercial, um elemento trajando calça e moletom pretos e de posse de uma arma de fogo, entrou no posto e deu voz de assalto.

O elemento roubou um notebook e certa quantia em dinheiro e em seguida abordou alguns cidadãos que estavam próximo ao posto e roubou mais três telefones celulares, através de ameaça com a arma, bem como dinheiro das vitimas.

Logo após o assalto o elemento fugiu em direção a ponte e não foi encontrado pela Policia Militar que realizou buscas.