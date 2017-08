Elemento armado com revólver assalta mercado em São Lourenço

Compartilhar no Facebook

Na tarde da última sexta-feira, por volta das 16h45min, uma equipe da Policia Militar de Mafra, deslocou ater a Estrada Geral do São Lourenço, onde um mercado foi alvo de assalto a mão armada.

No local em contato com o proprietário, relatou aos policiais, que um elemento armado com um revólver, adentrou ao estabelecimento comercial e deu voz de assalto, roubando certa quantia em dinheiro.

Segundo testemunhas outro elemento de posse de uma motocicleta de cor vermelha, dava cobertura para o assalto e se evadiram em rumo ignorado.

A equipe da PM realizou rondas, porém nenhum suspeito foi localizado.