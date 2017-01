Elemento armado desceu da motocicleta e roubou celular

Compartilhar no Facebook

Na noite do último domingo por volta das 21h20min, compareceu no 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, um jovem acompanhado dos pais e mais uma vitima, onde relatou que foi assaltado a mão armada.

Relatou a equipe de plantão que estava na praça em frente ao Mercado Seidel no bairro Bom Jesus, juntamente com mais três colegas, quando perceberam que dois elementos em uma motocicleta, passaram por eles e retornaram.

No momento desceu um masculino e deu voz de assalto, estando de posse de uma arma de fogo e exigiram seus celulares, enquanto que o outro permaneceu na motocicleta.

A motocicleta era vermelha provavelmente uma Honda CG, um estava com capacete tipo Cross, um com camiseta laranja e outro com camiseta branca e seguiu sentido a Rua Jacob Fuchs.