Elemento de bicicleta rouba celular no bairro Bom Jesus

No inicio da noite da última segunda-feira (29/05), por volta das 18h05min, compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, uma mulher relatando que foi abordada por um elemento numa bicicleta.

Este elemento teria a empurrado e tomou de sua mão um celular LG k10, se evadindo e foi seguido por populares, onde perto da “Raia”, abandonou a bicicleta e fugiu a pé para um matagal.

O elemento trajava roupa na cor preta e boné de aba reta, onde a equipe da PM realizou buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado com as características. A bicicleta utilizada no assalto foi levada para o pátio do 2º Pelotão da PM.